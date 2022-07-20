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Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak

Antalya'da 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve 4 yıl önce çıkan yangında hasar gören bina, restore edilerek "Devlet Konuk Evi" olarak düzenlenecek.
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balbey Mahallesi'nde bulunan tarihi binayı kente kazandırmak amacıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanarak, 2018'de çıkan yangında büyük zarar gören binanın eski görünümüne kavuşması için proje hazırlandı. Proje kapsamında binanın üst katındaki ahşap yapılar temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, binanın madde bağımlılarının ve sokakta kalan insanların barındığı tehlikeli bir alan haline geldiğini belirtti.

Yapının çalışmalar tamamlandıktan sonra "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılacağını aktaran Temuçin, "Antalya tarihi için önemli bir proje. Restore edildikten sonra güzel bir görünüme kavuşacak, tehlikeli alan olmaktan kurtulacak ve kamuya hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da metruk durumu nedeniyle binada defalarca asayiş olayının yaşandığını aktardı.

Mahalle sakinlerinin burada başlatılan çalışmaları sevinçle karşıladığını anlatan Uyaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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