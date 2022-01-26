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Antalya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor, ekipler yüksek kesimlerdeki mahallelerin kapanan yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Aksu ilçesinde sabah saatlerinde yağan kar, sahilde de etkisini gösterdi. Kundu Turizm Merkezi'ndeki Kumköy sahilinin kısa sürede beyaza bürünmesi mahalle sakinlerini sevindirdi.

Mahallede yaşayan Muharrem Ekici, en son 1993'te sahile kar yağdığını söyledi.

Karı görünce sevindiklerini belirten Ekici, "Kar görmek için yüksek kesimlere gitmeyi düşünüyorduk. Davraz'a gitmeyi planlıyorduk. Ancak gerek kalmadı, Allah buraya da kar gönderdi." dedi.

Serik ilçesinde aralıkla devam eden kar yağışı dolayısıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahalarında beyaz örtü oluştu. Aniden bastıran kar, turnuva için sahada bulunan yerli ve yabancı golfçülere zor anlar yaşattı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde de zaman zaman yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler, yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kar keyfi yaşamak için yüksek kesimlere gitmek isteyenlerin, belirli bir noktadan sonra kontrollü geçişine izin veriliyor.

"4 mahallemizde elektrik kesik"
Kar yağışının devam ettiği Akseki ilçesinde ise ekipler kapanan yolları açmak için çalışma yapıyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yaptığı açıklamada, kar kalınlığının ilçe merkezinde 40, yüksek rakımlı mahallelerde ise 150 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Tüm ekiplerin görev başında olduğunu vurgulayan Hülür, "İlçemiz sınırlarındaki 51 mahalleden 37'sinin yolu kapalı. 4 mahallemizde ise elektrik kesik. Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisi saat 11.00 itibarıyla tırlar hariç ulaşıma açıldı. Jandarma ekiplerimiz yolda bekleyen vatandaşlarımıza kumanya ve sıcak çorba ikramı yaptı. Bütün personel ve ekipman hazır vaziyette bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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