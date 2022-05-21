Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son 16 maçında yenilmezlik serisi yakalayarak önemli bir başarı elde etti.

Ligin son haftasına 15 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalarak yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 16 karşılaşmada rakipleri karşısında yenilmeme başarısını gösterdi.

Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Antalyaspor, sonraki mücadelelerde 10 galibiyet, 6 beraberlikle 36 puan topladı.

Akdeniz ekibi, deplasmanda Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0) ve Trabzonspor'la (2-2), sahasında Gaziantep FK (0-0) ve Yukatel Kayserispor (1-1), Galatasaray (1-1) ile berabere kaldı.

Antalyaspor, dış sahada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 ve Kasımpaşa'yı 4-2, iç sahada ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u 4-1, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Antalyaspor, ligde 38 haftada 16 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyetle 59 puan topladı.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de 54 gol kaydetmeyi başardı. Kırmızı-beyazlıların, en golcü ismi ise 14 gol ile Haji Wright oldu.