  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 19 °C
»

Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son 16 maçında yenilmezlik serisi yakalayarak önemli bir başarı elde etti.
Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı

Ligin son haftasına 15 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ile evinde 1-1 berabere kalarak yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 16 karşılaşmada rakipleri karşısında yenilmeme başarısını gösterdi.

Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Antalyaspor, sonraki mücadelelerde 10 galibiyet, 6 beraberlikle 36 puan topladı.

Akdeniz ekibi, deplasmanda Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0) ve Trabzonspor'la (2-2), sahasında Gaziantep FK (0-0) ve Yukatel Kayserispor (1-1), Galatasaray (1-1) ile berabere kaldı.

Antalyaspor, dış sahada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 ve Kasımpaşa'yı 4-2, iç sahada ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u 4-1, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Antalyaspor, ligde 38 haftada 16 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyetle 59 puan topladı.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'de 54 gol kaydetmeyi başardı. Kırmızı-beyazlıların, en golcü ismi ise 14 gol ile Haji Wright oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medipol Başakşehir ve Real Betis'ten ortak sosyal sorumluluk projesi20 Mayıs 2022 Cuma 15:53
  • Motosiklet sporlarında hafta sonu "Türk rüzgarı" esecek20 Mayıs 2022 Cuma 14:27
  • MKE Ankaragücü bayrakları, İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı20 Mayıs 2022 Cuma 13:44
  • Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak20 Mayıs 2022 Cuma 11:39
  • Formula 1'de sıradaki durak İspanya20 Mayıs 2022 Cuma 11:38
  • MKE Ankaragücü, Süper Lig sevincini yarın düzenlenecek etkinlikle kutlayacak20 Mayıs 2022 Cuma 10:47
  • Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini açıkladı20 Mayıs 2022 Cuma 10:06
  • Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oluyor20 Mayıs 2022 Cuma 09:43
  • Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor20 Mayıs 2022 Cuma 09:43
  • Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak20 Mayıs 2022 Cuma 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti