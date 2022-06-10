  • BIST 2.570,09
  • Altın 1011.876
  • Dolar 17.0719
  • Euro 18.0062
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Antalyaspor, Soner Aydoğdu için imza töreni düzenledi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un 2+1 yıllığına renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu için imza töreni düzenlendi.
Antalyaspor, Soner Aydoğdu için imza töreni düzenledi

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende konuşan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı camiaya transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Soner Aydoğdu, sahada en iyi performansını sergilemeye çalıştığını, Antalyaspor'da da bunu sürdürmek istediğini söyledi.

Deneyimli futbolcu, Antalyaspor'un Nuri Şahin ile geçen sezon ligde iyi çıkış yakaladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ben de bu çıkışın içinde olmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Nuri hocanın da bana katacağı çok şey vardır düşünüyorum. O yüzden Antalyaspor'u tercih ettim. Nuri hocayla A Milli Takım'da beraber futbol oynamışlığım var. Ufak da bir anımız var. Sol ayaklı, orta sahada oynadığı için hep örnek aldığım oyunculardan birisiydi. Bir gün maçtan sonra 'Stilin bana çok benziyor.' demişti. O zaman 20 yaşındaydım. Karşımdaki oyuncu Real Madrid'den bir oyuncu. Böyle söylenince hoşuma gidiyordu. Şimdi Antalyaspor'da hoca-oyuncu olarak karşılaştık. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur. Antalyaspor'a geldiğim için heyecanlıyım. Bir an önce başlamak istiyorum."

"Kazanan Antalyaspor olacak"
Antalyaspor'da oynayacağı mevkideki kadro genişliğiyle ilgili soruya ise Soner Aydoğdu, "Rekabet olacak ki başarı gelsin, rekabet olmadan başarı gelmez. Rekabet hem beni hem diğer oyuncuları diri tutar. Takıma çabuk adapte olacağımı düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Kendi yeteneklerime, kendi karakterime güveniyorum. Güzel rekabet ortamı olacak, kazanan Antalyaspor olacak." yanıtını verdi.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer de Soner Aydoğdu'nun uzun yıllardır Süper Lig'de forma giydiğini vurguladı.

Antalyaspor'a gelen birçok oyuncunun ileriki zamanlarda ciddi çıkış yakaladığına dikkati çeken Özer, "Umut ediyorum Soner de bu çıkışı yakalayıp, A Milli Takım hedefine ulaşacaktır. Çok güzel bir şehre geldi. Antalyaspor, çok büyük bir camia. Başarılı bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla beraber olacak. Transferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Soner Aydoğdu ile Sezgin Özer, sembolik olarak sözleşme imzaladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF başkanlık seçimi için 9 isim aday oldu!10 Haziran 2022 Cuma 11:34
  • Cem Bölükbaşı, hafta sonu Bakü'deki F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak10 Haziran 2022 Cuma 11:03
  • Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak10 Haziran 2022 Cuma 11:03
  • Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan10 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • Fenerbahçe Beko final serisinde durumu 2-0'a getirdi09 Haziran 2022 Perşembe 23:09
  • A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg mesaisine devam etti09 Haziran 2022 Perşembe 23:08
  • Kaan Ayhan: 3 puanla eve döneceğimize eminim09 Haziran 2022 Perşembe 21:19
  • Hüseyin Yangın: Servet Yardımcı aday olmayınca göreve talip oldum09 Haziran 2022 Perşembe 18:07
  • Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı09 Haziran 2022 Perşembe 16:47
  • UEFA'dan Türk hakemlere görev09 Haziran 2022 Perşembe 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti