  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Antalyaspor, Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkardı.
Antalyaspor, Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı

Ligde en son mağlubiyetini 22. hafta mücadelesinde 20 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra çıktığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Medipol Başakşehir'i (1-0), Altay'ı (2-1), VavaCars Fatih Karagümrük'ü (3-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u (2-1), Demir Grup Sivasspor'u (1-0), GZT Giresunspor'u (4-1), Atakaş Hatayspor'u (4-1), Aytemiz Alanyaspor'u (3-1) yenen Akdeniz ekibi, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ve son olarak 35. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçı da kaybetmeyerek namağlup unvanını korumak istiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli tekvandocu Ozan Toytoğlu madalya hedefiyle olimpiyatlara hazırlanıyor01 Mayıs 2022 Pazar 12:57
  • Altay, son ana kadar pes etmeyecek01 Mayıs 2022 Pazar 12:55
  • Trabzonspor kaptanı Çakır: Şampiyonluğun keyfini çıkaracağız01 Mayıs 2022 Pazar 12:55
  • Trabzonspor teknik direktörü Avcı: Trabzonspor'un genlerinde şampiyonluk var01 Mayıs 2022 Pazar 12:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti01 Mayıs 2022 Pazar 12:53
  • Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, Güreşte Türkiye üçüncüsü oldu30 Nisan 2022 Cumartesi 19:11
  • Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü; maç öncesi büyük coşku30 Nisan 2022 Cumartesi 18:01
  • Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek30 Nisan 2022 Cumartesi 11:15
  • Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü30 Nisan 2022 Cumartesi 10:25
  • Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor29 Nisan 2022 Cuma 14:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti