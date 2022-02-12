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Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazanmak istiyor

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 25. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazanmak istiyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Antalyaspor, ligde 25. haftaya 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 17. sırada giriyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Akdeniz ekibi, Süper Lig'de 8 hafta sonra galip gelmek istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, ligde en son 16. haftada 11 Aralık 2020'de iç sahada Trabzonspor'u 2-1 yenerek üç puan elde etmişti. Akdeniz temsilcisi, bu mücadeleden sonra ligde oynadığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

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