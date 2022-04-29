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Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak.
Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Hakan Özmert, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından takımla idmanlara katılan Ufuk Akyol ile Sinan Gümüş'ün, Trabzonspor mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Ligin 16. haftasında 11 Aralık 2021'de Antalya Stadı'nda 2-1 mağlup ettiği bordo-mavili ekibin 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren kırmızı-beyazlılar, 12 haftadır mağlup olmuyor.

Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Akdeniz ekibi, Trabzon deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 51 puanla 8. sırada girdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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