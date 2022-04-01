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Antalyaspor, yarın Altay'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.
Antalyaspor, yarın Altay'a konuk olacak

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Doğukan Sinik ile sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ve Admir Mehmedi, Altay mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligde sekiz haftadır yenilmeyen ve son üç karşılaşmasını kazanan Akdeniz ekibi, İzmir deplasmanından da üç puanla dönüp çıkışını sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 41 puanla 10. sırada girdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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