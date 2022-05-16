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Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine bir hafta kala yenilmezlik serisinde 15 maça ulaştı.
Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı

Ligin 37. haftasına 14 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Akdeniz ekibi, dün Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçı 4-2 kazanarak yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısını gösterdi.

Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Antalyaspor, sonraki mücadelelerde 10 galibiyet, 5 beraberlikle 35 puan topladı.

Ligde geride bıraktığı 37 haftada 16 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyetle 58 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, sezonu Galatasaray'ı konuk edeceği maçla tamamlayacak.

Haji Wright'den son 7 lig maçında 8 gol
Öte yandan, Antalyaspor formasıyla gol perdesini, 3. haftada Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta ikisi penaltıdan üç golle "hat-trick" yaparak aralayan kırmızı-beyazlıların en golcü futbolcusu ABD'li Haji Wright, Kasımpaşa maçında da rakip fileleri havalandırarak, 37 hafta sonunda 14 gole ulaştı.

Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan 24 yaşındaki forvet, son 7 lig maçında 8 kez ağları sarstı.

Antalyaspor'un 31. haftada Altay'ı 2-1 yendiği maçta bir gol atan Wright, 32. haftada takımının Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurduğu maçta ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Wright, Antalyaspor'un 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın yanı sıra sonrasındaki Yukatel Kayserispor (1-1) ve Trabzonspor (2-2) beraberliklerinde, İttifak Holding Konyaspor (3-2) ve Kasımpaşa (4-2) galibiyetlerinde birer gol kaydetti.

Bu arada sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, 6 ay sonra yeşil sahalara döndü. Kasımpaşa maçında 74. dakikada Fredy'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 16 dakika süre aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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