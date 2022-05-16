Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine bir hafta kala yenilmezlik serisinde 15 maça ulaştı.

Ligin 37. haftasına 14 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Akdeniz ekibi, dün Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçı 4-2 kazanarak yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısını gösterdi.

Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Antalyaspor, sonraki mücadelelerde 10 galibiyet, 5 beraberlikle 35 puan topladı.

Ligde geride bıraktığı 37 haftada 16 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyetle 58 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, sezonu Galatasaray'ı konuk edeceği maçla tamamlayacak.

Haji Wright'den son 7 lig maçında 8 gol

Öte yandan, Antalyaspor formasıyla gol perdesini, 3. haftada Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta ikisi penaltıdan üç golle "hat-trick" yaparak aralayan kırmızı-beyazlıların en golcü futbolcusu ABD'li Haji Wright, Kasımpaşa maçında da rakip fileleri havalandırarak, 37 hafta sonunda 14 gole ulaştı.

Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan 24 yaşındaki forvet, son 7 lig maçında 8 kez ağları sarstı.

Antalyaspor'un 31. haftada Altay'ı 2-1 yendiği maçta bir gol atan Wright, 32. haftada takımının Atakaş Hatayspor'a 4-1 üstünlük kurduğu maçta ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Wright, Antalyaspor'un 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın yanı sıra sonrasındaki Yukatel Kayserispor (1-1) ve Trabzonspor (2-2) beraberliklerinde, İttifak Holding Konyaspor (3-2) ve Kasımpaşa (4-2) galibiyetlerinde birer gol kaydetti.

Bu arada sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, 6 ay sonra yeşil sahalara döndü. Kasımpaşa maçında 74. dakikada Fredy'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 16 dakika süre aldı.