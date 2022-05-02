  • BIST 2.430,55
  • Altın 895.49
  • Dolar 14.8831
  • Euro 15.6567
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 17 °C
»

Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi

Yılın ilk 4 ayında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 162 arttı.
Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, koyları, antik kentleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.

Kenti, 2020'de 431 bin 769 misafir, geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 773 yabancı turistin geldiği Antalya'da bu yılın aynı döneminde 1 milyon 112 bin 383 turist tatil yaptı.

Kente en fazla turist, Almanya, İngiltere ve Rusya'dan geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:18
  • Oltasına camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:17
  • Türk basın tarihinin 102 yıllık hikayesi 'Rüzgarlı Gazeteciliği' belgeseliyle anlatılacak02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:54
  • Hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklara psikososyal destek02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:53
  • Ramazan Bayramı kutlanıyor02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:39
  • Vaka sayısında büyük düşüş! Bakan Koca'dan maske açıklaması02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:32
  • Üretici-market fiyat farkı, nisanda 5,5 katı aştı02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30
  • Kars'ta kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:29
  • ABD Başkanı Biden'dan Ramazan tebriği02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:28
  • Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti