Antalya'ya gelen turist sayısı sektörün yüzünü güldürdü

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'ya yılın ilk 5 ayında 2 milyon 415 bin 305 turist geldi.

Geçen yılı yaklaşık 9 milyon turistle kapatan Antalya, bu yıl sezona hızlı girdi. Salgın nedeniyle son 2 yıldır turizmde yaşanan durgunluğun yerini hareketliliğe bırakması ve yılın ilk 5 ayındaki rakamlar, turizm sektörünü sevindirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 31 Mayıs tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 415 bin 305'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 223'lük bir artış gerçekleşti.

Sadece mayısta gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 297'lik artışla 1 milyon 198 bin 110 olarak kayıtlara geçti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş turizme de yansıdı. Antalya'ya turist gönderen ülkeler sıralamasında önceki yıllarda ilk sırada yer alan Rusya, bu yıl ikinci sıraya geriledi. 5 aylık dönemde en fazla turist 595 bin 837 ile Almanya'dan geldi.

Almanya'yı 367 bin 749 turistle Rusya, 282 bin 92 turistle İngiltere takip etti. En çok turist gönderen ülkeler arasında ilk 10'da Hollanda, Polonya, İsrail, Kazakistan, Litvanya, İran ve Danimarka yer aldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, rakamların yüz güldürecek nitelikte olduğunu söyledi.

Antalya'nın turizmde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yazıcı, en kaliteli hizmetin uygun şekilde misafirlere sunulduğunu belirtti.

Kentin salgının başladığı 2020'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektör iş birliğinde uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifika Programı ile Akdeniz çanağında yabancı rakiplerine göre en fazla turisti ağırladığını anımsatan Yazıcı, geçen yıl da turizm hareketliliğinin devam ettiğini bildirdi.

Turizmde en parlak yılın 2019 olduğunu anımsatan ve o dönemde Antalya'nın yaklaşık 16 milyon turist ağırladığını aktaran Yazıcı, "2019 rakamlarının altındayız ama geçen yılı çok fazlasıyla geçtik." dedi.

Bu yıl sektörün daha umutlu olduğunu ifade eden Yazıcı, bu yılı 2019 rakamlarına yakın tamamlayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Yazıcı, kente gelen turistlerin milliyetlerine göre de değişiklik yaşandığını kaydetti. İstatistiklere göre alternatif pazarlarda önemli ölçüde artışlar yaşandığını dile getiren Yazıcı, "Ülke sıralamasında Almanya, Rusya, İngiltere, Hollanda, Polonya devam ediyor. Yani Avrupa'dan da gelişler başladı. Dolayısıyla geçen yılı aşacağımızı değerlendiriyoruz. Sezon daha da iyi olacak diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcileri bu yıldan umutlu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da ocaktan bu yana kentte turizm hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

Yaz sezonuna yaklaşmasıyla daha fazla turist ağırladıklarını dile getiren Atmaca, turizm pazarında önemli bir çeşitlenme olduğunu ve Avrupa'dan da Antalya'ya gelişlerin arttığını dile getirdi.

Yılın ilk 5 aylık rakamlarının yıl geneli için umutlandırdığını ifade eden Atmaca, "İyi bir sezon geçireceğimizi ve sektörün tüm paydaşlarını sevindirecek rakamlarla yılı kapatacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Atmaca, Rusya ve Ukrayna pazarlarının bölge açısından önemli olduğunu vurgulayarak, savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da hemen hemen tüm pazarlarda hareketlilik yaşandığını belirtti.

Turizmde sürdürülebilirlik için alternatif pazarların her zaman önemini vurguladıklarını ifade eden Yağcı, "Ocak-mayıs rakamlarına göre 2019'un yüzde 73'ünü yakalamış durumdayız. Son 3 yılın en hareketli sezonunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.