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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

ANTALYA ve Gazipaşa'daki 2 havalimanı aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı, 30 Eylül itibarıyla 11 milyonu aştı; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış yaşandı.
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2022 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak-30 Eylül'de şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 11 milyonu aştı. Denizi, sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile yılın 12 ayında da ziyaretçilerin ağırlandığı Antalya'ya bu tarihlerde hava yoluyla gelen turist sayısı, 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre turist artış oranı, yüzde 57 oldu. 2021 yılı Eylül ayında 1 milyon 732 bin 304 yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yıl aynı dönemde ise 1 milyon 989 bin 154 kişi geldi. 2022 Eylül ayında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, yüzde 15 artış gösterdi.

2 YILIN TOPLAMINDAN FAZLA

2022'nin 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Antalya'ya, 2020 ve 2021'in aynı döneminden fazla turist ziyaret etti. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 1 Ocak-30 Eylül'de sırasıyla 2020'de 2 milyon 572 bin 314, 2021'de 7 milyon 16 bin 284, 2022 yılında ise 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti. 2022'de son 2 yılın aynı dönemine göre şehri hava yoluyla 1 milyon 438 bin 496 turist daha fazla ziyaret etti.

İLK 2'DE RUSYA VE ALMANYA

Antalya'yı 2022 yılında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist, 2 milyon 339 bin 536 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle İngiltere takip etti. 9 aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu. 11 milyon 27 bin 94 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da milletlerin yüzdelik dağılımı ise Rusya yüzde 22,18, Almanya yüzde 20,82, İngiltere yüzde 9,03, Polonya yüzde 6,35 ve Hollanda yüzde 3,57 olarak gerçekleşti.

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