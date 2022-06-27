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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

ANTALYA'ya, 26 Haziran itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 4 milyonu geçti. Kente 1 Ocak- 26 Haziran'da gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 193'lük artış oldu.
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, 1 Ocak- 26 Haziran'da kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının, 4 milyon 11 bin 508'e ulaştığı kaydedildi. Kente 1 Ocak- 26 Haziran'da gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 193 arttı. Geçen yıl aynı dönemde kente gelen turist sayısı ise 1 milyon 368 bindi.

Bu yıl 1-26 Haziran'daki yolcu sayısı da 1,5 milyon barajını aşarak, 1 milyon 596 bin 201 kişiye ulaştı. Sadece haziran ayında gelen turist sayısı, geçen yıl 1 Ocak-26 Haziran'daki sürede gelen toplam turist sayısının üzerine çıktı.

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