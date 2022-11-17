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Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı tıbbi uygulamaları tehdit ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, antibiyotik direncinin tedavilerini zorlaştıracağı gibi komplikasyon ve ölüm oranlarını da arttırabileceği uyarısında bulundu.
Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı tıbbi uygulamaları tehdit ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık çalışanları politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla 18 Kasım'ı içine alan haftanın "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" olarak belirlendiğini bildirdi.

Antibiyotik direncinin, günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Bilgi, şunları kaydetti:

"Antibiyotik direnci, herhangi bir ülkede, herhangi bir yaştaki herkesi etkileyebilir. Antibiyotiklerin insan ve hayvanlarda yanlış kullanımı antibiyotik direnci sürecini hızlandırıyor. Dünyada, zatürree, tüberküloz, gonore ve salmonelloz gibi artan sayıda enfeksiyonların tedavisi onları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklere direnç geliştikçe daha zor hale geliyor. Antibiyotik direnci daha uzun hastane yatışlarına, daha yüksek tıbbi maliyetlere ve artan ölümlere yol açar. Antibiyotik direnci, antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı ve zayıf enfeksiyon önleme tedbirleri ve yetersiz kontrolüyle hızlanır. Direnişin etkisini azaltmak ve yayılmasını sınırlamak için toplumun her düzeyinde adımlar atılmalıdır. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve buna bağlı oluşan antibiyotik direnci, tıbbi uygulamaları tehdit etmektedir. Özellikle, organ nakili olanlar, diyaliz tedavisi alan böbrek hastaları ve kanser hastaları, hem hastalıkları hem de tedavi süreçleri boyunca enfeksiyonlara açıktırlar ve antibiyotik direnci tedavilerini zorlaştıracağı gibi komplikasyon ve ölüm oranlarını da arttırabilmektedir."

"HEKİM REÇETE ETMEDİKÇE ANTİBİYOTIİK KULLANILMAMALIDIR"

Prof. Dr. Bilge, antibiyotiğin ateş düşürmeyeceğinin, ağrı dindirmeyeceğinin ve virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemeyeceğinin altını çizdi.

Yaygın ve yanlış kullanıldığında hızla direnç gelişen antibiyotiğin, esas etki beklenen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale geldiğini aktaran Bilge, "Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Hastaların, daha önceki bir hastalığında kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile hekime danışmadan kullanmaması gerektiği konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Özellikle grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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