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Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci

Zonguldak'ta, 1. Amatör Küme'de mücadele eden Sefercikspor'un antrenörlüğünü yapan baba Arif Sefercik ile başkanlığını yürüten oğlu Caner Sefercik, kulübü süper amatör lige çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.
Antrenör baba ile başkan oğlunun şampiyonluk sevinci

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan 50 hanelik Sefercik Mahallesi'nin adını taşıyan Sefercikspor'da bir dönem futbolcu olarak top koşturan Caner Sefercik (37), futbolu bırakmasının ardından taraftarın isteğiyle kulüp yönetimine girdi.

Daha sonra başkanlığına seçilen Sefercik, takımın teknik direktörlüğünü yapan babası Arif Sefercik (66) ile kulübe hizmet ediyor.

Bu sezon Birinci Amatör Küme Çaycuma Grubu'nda mücadele eden takım, play-off etabı final müsabakasında normal ve uzatma süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın seri penaltı atışlarında Gökçebeyspor'u 8-7 yenerek şampiyon oldu.

Bu sonuçla Süper Amatör Lig'e yükselen takımı bir üst lige taşımanın gururunu yaşayan baba-oğul, yeni sporcular yetiştirerek Türk futboluna katkı sağlamayı hedefliyor.

"Başkanımın söylediği disipline uymak zorundayım"
Mahalle olarak çok güzel bir ortamda şampiyonluğa kenetlendiklerini ve başardıklarını belirten teknik direktör Arif Sefercik, "Oğlum daha önce Sefercikspor'da futbolcumdu. Futbolculuğunun ardından arkadaşlarımız, taraftarımız oğluma başkanlık teklif ettiler ve yönetim kuruluna girmesini istediler. Oğlumda maddi manevi takıma her türlü desteği veriyor." dedi.

Sefercik, oğlu ile baba-oğulun yanı sıra başkan-antrenör ilişkisinin de olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 3 yıldır baba-oğul kulübü yönetiyoruz, çok güzel bir duygu. Kulüp başkanı, teknik direktörün üstündedir. Ne kadar biz baba da olsak ben başkanımı dinliyorum. Başkanımın söylediği disipline uymak zorundayım, takımımı da ona göre hazırlıyorum. Baba-oğul iyi hava yakaladık. Hedefimiz, yarışmacı ve kalıcı bir takım yapabilmek." diye konuştu.

"İnşallah daha mutlu, başarılı günlerimiz olacak"
Kulüp Başkanı Caner Sefercik de takıma sahip çıkmak adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlattı.

Gelecekte daha iyi sporcular yetiştirerek Türk futboluna emek vermek istediklerini vurgulayan Sefercik, "Çevremizden güzel tepkiler alıyoruz. Baba-oğul bunu başarabileceğimizi gösterdik, inşallah daha mutlu, başarılı günlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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