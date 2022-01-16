Apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını: 10 gözaltı

Van İpekyolu ilçesinde polisin bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat bey Mahallesi, Gündüz 2'nci Sokak'taki bir apartmanın dairesinde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen ile göçmen ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Uzun süredir dairede kalan ve nefes almakta zorluk çeken göçmenler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından emniyete götürüldü. Kaçak göçmenlerin 21 gün süren yolculuğun ardından Afganistan'dan Van'a ulaştıkları belirlendi. Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılın başından bu yana kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında 21 olaya müdahale etti. Çalışmalarla 37 organizatör gözaltına alınırken, bunlardan 16'sı tutuklandı. Organizatörlere 615 bin 181 TL idari para cezası kesilirken, 5 araca da el kondu.