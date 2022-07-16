Apartman inşaatında boru döşenirken göçük meydana geldi: 2 ölü

ADANA'da, apartman inşaatında boru döşemesi sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14:00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan’ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ustaoğlu ve Doğan’ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.