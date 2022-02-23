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Apartman sakinlerini bıktırdı; fotoğrafının olduğu hırsız var afişlerini yırttı

Beylikdüzü'nde, farklı tarihlerde girip ayakkabı ve elektrikli scooter çaldığı apartmanın önünde, üzerinde kendi fotoğrafları olan "Hırsız var" yazılı afişleri gören şüpheli, arkadaşları ile beraber kağıtları yırttı. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Apartman sakinlerini bıktırdı; fotoğrafının olduğu hırsız var afişlerini yırttı

Olay, 12 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. Bir kişi telefonla konuşarak girdiği apartmanda, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları poşete doldurdu. Hırsız aynı rahatlıkla çıkarken, ayakkabıların gittiğini gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde şüphelinin M.P. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

BİR HAFTA SONRA AYNI APARTMANDAN YİNE HIRSIZLIK YAPTI 
Aradan geçen bir haftanın ardından tekrar apartmana gelen M.P., bu sefer de apartmanın bodrum katında bulunan dükkandaki, elektrikli scooterı çaldı. Apartman sakinleri, M.P.'den tekrar şikayetçi oldu.

TEKRAR DÖNÜP AFİŞLERİ YIRTTI 
Aynı kişinin üst üste yaptığı hırsızlıktan bıkan apartman sakinleri, güvenlik kamerası üzerinden aldıkları M.P.'nin fotoğrafını, altına yazdıkları "Hırsız var" yazılı kağıt ile sokaktaki ağaçlara asmaya başladı. Yaptığı son hırsızlıktan bir gün sonra arkadaşları ile apartmanın önüne gelen M.P., üzerinde kendi fotoğrafıyla beraber, "Hırsız var" yazılı kağıtları yırtıp, yere attı. Hırsızlık ve kağıtları yırtıp attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. M.P. polis ekiplerinin yaptığı adres tespitinin ardından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin benzer suçlardan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

"DUVARDAKİLERİ ELLERİ İLE ALIP YIRTIYOR" 
Yaşanan hırsızlığı anlatan Berdan Kalkan, "12 Şubat'ta binaya giriyor. Çıkıyor, ondan sonra poşetini alıp, geliyor. 9-10 tane ayakkabı çalıyor. Toplam 7 bin liralık ayakkabı çalıyor. Biz ilk hırsızlıktan sonra gitti sanıyorduk. Bir hafta sonra bahçe kapısından dükkana giriyor. Yaklaşık 12 dakika kilitle uğraşıyor. Kilidi çıkaramayınca yine gidiyor. Eline kesici bir alet alıp, geliyor. Kilidi kesip, scooter ile beraber gidiyor" dedi.

Kalkan, "Biz, adamın kamera görüntüsünden çektiğimiz fotoğraflarını koyduğumuz el ilanlarını astık. Beni 5-10 kişi aradı. Bu adam sonra ki gün yakalandı. Şu an polis merkezinde. İlanları astığımız sonraki gün, geliyorlar. Ağaca olanları iyi bantladığımız için onlarla uğraşmamışlar. Duvardakileri elleri ile alıp yırtıyor, yere atıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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