AP'nin yeni başkanı belli oldu

David Sassoli'nin ani ölümünün ardından bugün seçime giden Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Yapılan oylamada 458 oy alan Maltalı aday Roberta Metsola, kadın olarak bu görevi üstlenecek tarihteki üçüncü isim oldu.