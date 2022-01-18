AP'nin yeni başkanı belli oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni başkanı, Avrupa Halk Partisi üyesi Maltalı muhafazakar isim Roberta Metsola oldu.
Doğum gününde 705 üyeli AP'de 101'e karşı 458 oy alarak başkan seçilen Metsola, bu görevi yürütecek üçüncü kadın oldu.
Maltalı olan 43 yaşındaki Metsola, özellikle kürtaj karşıtı görüşleriyle eleştiriliyor.
SASSOLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
AP Başkanı 65 yaşındaki David Sassoli, geçtiğimiz hafta bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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