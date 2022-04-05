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Arabuluculuk 2 milyona yakın dosyayı çözüme kavuşturdu

Hukuki uyuşmazlıkların, tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla bugüne kadar 1 milyon 915 bin 264 dosyada anlaşma sağlandı.
Arabuluculuk 2 milyona yakın dosyayı çözüme kavuşturdu

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.

Yeni düzenlemeler ve yargı reformu kapsamında atılan adımlarla arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.

İsteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında, bugüne kadar 2 milyon 983 bin 817 dosya arabulucuların önüne geldi. Görüşmeleri tamamlanan 2 milyon 760 bin 986 uyuşmazlıktan 1 milyon 915 bin 264'ünde anlaşma sağladı, 845 bin 722 dosyada ise taraflar anlaşamadı. Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu. 222 bin 831 dosyanın ise işlemleri sürüyor.

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk, mahkemelerin iş yükünü de azalttı. Ayrıca arabuluculuk toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sundu.

Arabuluculukla mahkemelerdeki dava sayılarında da büyük düşüş sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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