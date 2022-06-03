  • BIST 2.614,65
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4976
  • Euro 17.7577
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 24 °C
»

Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak

Kira ihtilaflarında dava şartı haline getirilmesi planlanan arabuluculukla, uyuşmazlıklar en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda başarıyla uygulanan arabuluculuğun kapsamı genişletilecek.

Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak.

Adalet Bakanlığının teknik çalışmalarını yürüttüğü kanun değişikliğinin TBMM'de yasalaşmasıyla, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirilecek.

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek
Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu da bulunmayacak.

Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla 1 hafta daha uzatılabilecek. Böylece kira uyuşmazlıklarında uzun yıllar süren mahkeme süreçleri sona erdirilecek.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde ise dava açılabilecek.

Bakan Bozdağ, Yozgat'ta açıkladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezinin açılışında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine inandıklarını söylemişti.

Bakan Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Mecliste değerlendirilecek ve Meclisimizin kabulü halinde yasalaşacaktır." diye konuşmuştu.

Arabuluculuk rakamları
Bugüne kadar isteğe bağlı arabuluculuğun yanı sıra dava şartı haline getirilen işçi-işveren, tüketici ve ticari arabuluculuk kapsamında 2 milyon 905 bin 681 dosyanın görüşmeleri tamamlandı.

Bu uyuşmazlıklardan 2 milyon 15 bin 846'sında taraflar anlaştı, 889 bin 835 dosyada ise anlaşma sağlanamadı. Böylece arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 69 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolara için ters rüzgar esecek! İslam Memiş tarih verdi!03 Haziran 2022 Cuma 09:50
  • Dolar ve Euro'da son durum03 Haziran 2022 Cuma 09:37
  • Üst fonlara taahhüt edilecek kaynak tutarı 5 yıl için 3 milyar lira olacak03 Haziran 2022 Cuma 09:25
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı03 Haziran 2022 Cuma 09:25
  • Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı02 Haziran 2022 Perşembe 15:47
  • Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yüzde 1,6 arttı02 Haziran 2022 Perşembe 15:41
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı02 Haziran 2022 Perşembe 15:40
  • Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu02 Haziran 2022 Perşembe 15:39
  • Çorum'da Koçhisar İsale Hattı ile 1,6 milyon metreküp içme suyu taşındı02 Haziran 2022 Perşembe 14:57
  • Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü02 Haziran 2022 Perşembe 14:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti