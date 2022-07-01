Araç sahipleri dikkat! Benzin ve otogaza indirim geliyor

Motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından bir fiyat indirimi de benzin ve otogaza geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin 2 lira 13 kuruş, otogaz ise 1 lira 71 kuruş düşecek.

Döviz kurunda ve brent petrolde yaşanan gelişmeler, son dönemde sık sık zamlanan akaryakıta da yansıdı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim geldi.

29 Haziran gecesi 2,5 TL gelen indirim sonrası 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere de motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelmişti.

Motorin fiyatlarına gelen çifte indirim sonrası gözlerin çevrildiği benzin ve otogaz için de indirim yolda.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; akaryakıtta araç sahiplerinin beklentilerine yönelik gelişmeler oldu. Benzine ve otogaza önemli indirimler geldi.

Alınan bilgilere göre; benzinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 13 kuruş düşecek. Otogaz da ise bu düşüş, 1 lira 71 kuruş olacak.

BENZİN VE MOTORİNDE YENİ FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye gerileyecek.

Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

29-30 Haziran tarihlerinde 3 lira 34 kuruş indirim yapılan motorinde, bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.