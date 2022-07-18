Araç sahipleri dikkat: Benzine bu gece indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre benzinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.