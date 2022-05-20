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Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Benzine cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1,02 TL indirim yapılacağı öğrenildi.
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor. 

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.

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