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Araç sahipleri dikkat: Brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı!

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte en çok konuşulan konuların arasına giren brent petrol fiyatları yeni haftaya yükselerek başladı. İşte uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum
Araç sahipleri dikkat: Brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı!

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 

ABD ham petrolü 108 doları aşarken, Brent petrol de yüzde 1'in üzerindeki artışla 113 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha fazla ülkenin Rusya'dan enerji akışına ambargo koyması durumunda fiyatların rekor düzeylere gidebileceği uyarısı petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. 

Petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olan diğer gelişmeler de Libya'da protestoların etkisiyle iki limanın kapanması ve Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın petrol piyasasındaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi yapması oldu. 

Öte yandan Şanghay'daki salgına yönelik gelişmeler de yakından izleniyor. 

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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