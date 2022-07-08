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Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı. 

Ancak yarından yine bir zam haberi geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor. 

Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek.

Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.

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