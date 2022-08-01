Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün. Ödemeler internetten de yapılabiliyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son güne girildi. Araç sahipleri ödemelerini gün sonuna kadar yapabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı.

Ödemeler interaktif vergi dairesi olan "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Borçlarını yeniden yapılandıranların 6 ve 10'uncu ay taksitlerini ödenmesi için de bugün son. Ödemeler gün sonuna kadar yapılabilecek.