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Araç sahipleri dikkat! Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Karayolları ve Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını açıkladı. OGS etiketi olan araç sahiplerine ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.
Araç sahipleri dikkat! Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek.

Böylelikle hem iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması hem de gişelerden geçişlerde karışıklıkların önlenmesi amaçlanıyor. OGS, 31 Mart'tan itibaren kullanılmayacak. 

OGS abonesi araç sahiplerine, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek. Hesapları da HGS hesaplarına dönüştürülecek. 

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