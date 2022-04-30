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Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarifeye son gün

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulacak olan zamlı Zorunlu Trafik Sigortası'na sayılı günler kaldı.
Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarifeye son gün

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek. Bu kapsamda otomobiller için 1'den 7'ye kadar olan her basamak için azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak.

Bu oranlar fiyatlarda değişecek. İşte zamlı tarife ile oluşacak yeni fiyatlar ve İstanbul üzerinden örnek...

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonun üzerinde bulunuyor. Tüm araçlar için 'Zorunlu Trafik Sigortası' yaptırılması gerekiyor. Trafik sigortasının amacı, herhangi bir kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.

AYLIK ARTIŞ ORANI

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla 'tavan fiyat' uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

Değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022'den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi.

Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.

İşte İstanbul üzerinden fiyatlama örneği...

7 BASAMAĞA GÖRE HESAP

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1'inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. 4'üncü basamaktan 5'inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6'ncı basamağa yükselene yüzde 30, 7'nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.

İSTANBUL İÇİN ÖRNEK

Nisan itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4'üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 2 bin 305 liraydı. Bu tutar 1 Mayıs itibarıyla 2 bin 356 liraya yükselecek. Yine İstanbul'da son 2 yıldır hiçbir kazaya karışmamış bir sürücü (7'nci basamak), bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.267 lira ödüyordu. Mayıstaki yenilemede tutar 1.295 lira olacak. Her ilde benzer şekilde yüzde 2.25 artış yaşanacak. Bu artış bir önceki ayın tarifesine göre yapılıyor. Ancak bunlar tavan fiyatlar. Sigorta şirketleri sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebilir.

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