Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiren bir haber daha geldi. Son dakika bilgisine göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.