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Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiren bir haber daha geldi. Son dakika bilgisine göre, 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 

BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93,72 DOLARA GERİLEDİ

Dün günü 96,78 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,72 dolara kadar geriledi.

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