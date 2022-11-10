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Araçlarda ÖTV vergi indirimi olacak mı? Bakan açıkladı:

Bir süredir özellikle sosyal medyada araçlarda ÖTV indirimi yani vergi indirimi yapılacağı söylentileri dolaşıyordu. Hazine Bakanı Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati, gündemlerinde ÖTV indirimi olmadığını, matrah artırımı olduğunu söyledi.
Araçlarda ÖTV vergi indirimi olacak mı? Bakan açıkladı:

Bir süredir özellikle sosyal medyada araçlarda ÖTV indirimi yani vergi indirimi yapılacağı söylentileri dolaşıyordu.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den açıklama geldi.

Bakan Nebati, araçlar üzerinde ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma olmadığını açıkladı. 

TBMM'de konuyla ilgili bir soru üzerine Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” diye konuştu.

Bakan Nebati'nin açıkladığı matrah artırımı ne anlama geliyor?  Matrah artırımı ile küçük otomobillerin vergisinin düşürüleceği belirtiliyor. 

EYT'Yİ CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Hazine Bakanı Nebati, EYT ile ilgili soruları da cevapladı. Konu üzerinde Çalışma Bakanlığında ayrıntılı çalışma yürütüldüğünü, koordinasyon içerisinde kendilerinin de çalışmaya katıldıklarını söyleyen Bakan Nebati, bu çalışma bitince kabinede görüşüleceğini, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Matrah nedir?

Matrah bir mal yada hizmetin satışı sırasında ödenen KDV oranının toplam tutardan çıkarılması ile elde edilen tutardır. Matrah sayesinde işletme veya şirketler ne kadar KDV ödediklerini kolayca görebilirler. Matrah hesaplaması bir mal ya da hizmetin bir aylık satış tutarının toplamından KDV oranını çıkarmaktır.

 

 

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