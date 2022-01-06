ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayan, takip sonucu durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çalıntı plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Şüpheli araç, Şakirbey kavşağında durdurulup, içindeki E.K., S.Y. ve U.O.E. gözaltına alındı. Araçta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki ayrı eve eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 parça halinde 77.16 gram metamfetamin, 6 parça halinde 17.57 gram esrar, 58 ectasy hap, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 11 mermi, 2 boş şarjör, döner bıçağı, kama tarzı bıçak ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 TL ele geçirildi.

Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve S.Y. tutuklandı, U.O.E. ise serbest bırakıldı.