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Araçtan köpeğe ateş edip yaralayan şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, bir köpeği seyir halindeki araçtan tüfekle ateş açarak yaralayan şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Köpeğin vurulma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Araçtan köpeğe ateş edip yaralayan şüpheli yakalandı

Olay, Viranşehir'in Gönüllü Mahallesi yakınlarında  31 Aralık 2021 günü saat 16.00'da meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 63 HU 987 plakalı kamyonetten seyir halindeyken, yolun karşısına geçen köğeğe tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği köpek yaralandı. Yolun ortasına yığılan köpeğin vurulma anı ise kamyonetin arkasından gelen başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı köpek yol ortasında kalırken, sürücüler ise durmayıp yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Köpeğin vurulma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine Viranşehir Kaymakamlığı talimatıyla jandarma ekipleri harakete geçti. Yaralı köpeğin bulunması için ekipler arama çalışmasını başlatırken, Viranşehir Kaymakamlığı ise yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın faili olan şüphelinin jandarma ekipleri tarafında gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

“31.12.2021 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında ilçemiz Gömülü Mahallesi sınırları içerisinde bir sokak köpeğine ateşli silah ile ateş edildiği ve olayla ilgili video görüntülerin olduğu bilgisi vakit kaybedilmeksizin jandarma ekiplerimizce değerlendirilmiş, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla olaya müdahale edilmiştir. Olayın faili olduğu değerlendiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği ve konunun hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur”.

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