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Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Vatandaşlar yeniden sıcak havanın hakim olup olmayacağını merak ederken, Meteoroloji'den önemli bir haber geldi.
Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da olduğu 17 ilimiz için sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Türkiye'de eylül ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Hava sıcaklıklarındaki bu düşüş, vatandaşların kışlıkları erkenden çıkarmasına neden olurken, Meteoroloji'den son gelen haber ise sıcak havaları sevenlerin beklentisini boşa çıkardı.

17 İLİMİZ İÇİN SARI KODLU UYARI

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Barın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi: "12.09.2022 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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