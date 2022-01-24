Aralık 2021'de 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 610 firma için izin belgesi düzenlendi.



Ticaret Bakanlığının Aralık 2021 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 18 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 23 olarak gerçekleşti.