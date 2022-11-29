  • BIST 4.962,48
  • Altın 1049.081
  • Dolar 18.6335
  • Euro 19.2682
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Aralıkta SHU ataması mı yapılacak? SHU ne demek?

Aralık ayı içinde 10 bin SHU ataması yapılması talep edilirken, konu twitter’da tt oldu. Peki aralık ayında SHU ataması yapılacak mı, SHU ne demek?
Aralıkta SHU ataması mı yapılacak? SHU ne demek?

Atama bekleyen SHU bölümü mezunları sosyal medyadan hükümete seslerini duyurmaya çalışıyor. Twitter’de örgütlenen SHU’lular, #ÖğretmensizAnaokulları etiketi altında öyle çok mesaj paylaştılar ki, gündem oluşturdular. 

Peki aralık ayında SHU ataması yapılacak mı, SHU ne demek?

SHU, Sosyal Hizmet Uzmanlığı’nın kısaltmasıdır.

Bu bir statüdür. Bu statüye sahip olan kişilere Sosyal Hizmet Uzmanı denir. 

Bir statü olan Sosyal Hizmet Uzmanı, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sorunları olan kişi, grup ya da toplulukların sıkıntılarını tespit ederek, bu sorunların çözümlerine yardımcı olur.

Üniversitelerde sağlık bilimleri fakültelerinde sosyal hizmetler bölümleri vardır. Bu bölümleri kazanıp, okuyan ve eğitim sonucu mezun olanlar sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapabilirler. 

 

 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi29 Kasım 2022 Salı 16:48
  • EYT ve kadro müjdesi için tarih açıklandı: Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz29 Kasım 2022 Salı 15:40
  • Açık cezaevleriyle ilgili kritik karar: 2 ay uzatıldı29 Kasım 2022 Salı 15:38
  • Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu29 Kasım 2022 Salı 14:59
  • Şehitlerimizin cenazeleri toprağa verildi29 Kasım 2022 Salı 14:50
  • İstanbul Beykoz'da yangın çıktı29 Kasım 2022 Salı 13:38
  • İbrahim Kalın'dan harekat mesajı: Yarın, haftaya veya her an olabilir!29 Kasım 2022 Salı 13:37
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi29 Kasım 2022 Salı 13:29
  • 5 ayda baktığı 4 kedi öldürüldü yavru kedisi patileri kesilmiş bulundu29 Kasım 2022 Salı 13:14
  • Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı29 Kasım 2022 Salı 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti