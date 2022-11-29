Aralıkta SHU ataması mı yapılacak? SHU ne demek?

Aralık ayı içinde 10 bin SHU ataması yapılması talep edilirken, konu twitter’da tt oldu. Peki aralık ayında SHU ataması yapılacak mı, SHU ne demek?

Atama bekleyen SHU bölümü mezunları sosyal medyadan hükümete seslerini duyurmaya çalışıyor. Twitter’de örgütlenen SHU’lular, #ÖğretmensizAnaokulları etiketi altında öyle çok mesaj paylaştılar ki, gündem oluşturdular.

Peki aralık ayında SHU ataması yapılacak mı, SHU ne demek?

SHU, Sosyal Hizmet Uzmanlığı’nın kısaltmasıdır.

Bu bir statüdür. Bu statüye sahip olan kişilere Sosyal Hizmet Uzmanı denir.

Bir statü olan Sosyal Hizmet Uzmanı, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sorunları olan kişi, grup ya da toplulukların sıkıntılarını tespit ederek, bu sorunların çözümlerine yardımcı olur.

Üniversitelerde sağlık bilimleri fakültelerinde sosyal hizmetler bölümleri vardır. Bu bölümleri kazanıp, okuyan ve eğitim sonucu mezun olanlar sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapabilirler.



