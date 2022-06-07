  • BIST 2.640,79
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7578
  • Euro 17.9077
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Arama kurtarma ekipleri "can dostlar" için eğitim alıyor

Afetlerde yardım bekleyen hayvanların kurtarılması için İzmir'de AFAD koordinasyonunda 70 kursiyere eğitim verilmeye başlandı.
Arama kurtarma ekipleri "can dostlar" için eğitim alıyor

İzmir'de olası afetlerde enkazda kalan hayvanların kurtarılmasına yönelik, farklı illerden gelen arama ve kurtarma ekiplerine AFAD koordinasyonunda eğitim verilmeye başlandı.

Hayvan Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği proje kapsamında Türkiye'nin 11 ilinden gelen, aralarında jandarma ve polis arama kurtarma timleriyle AFAD ekiplerinin de bulunduğu 70 kursiyer, 5 gün boyunca AFAD İzmir İl Müdürlüğünde eğitim alacak.

Arama ve kurtarma konusunda uzman kişilerce, kursiyerlere önce teorik eğitim veriliyor. Daha sonra ise ilk müdahale, hayvan kurtarıldıktan sonra fiziki muayene gibi konular uygulamaları olarak anlatıyor.

Ekipler, senaryo gereği enkaz altında kalan bir köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için de tatbikat yaptı.

Enkaz alanında ilk önce gözle arama yapan ekipler, köpeğin sıkıştığı yeri tespit ettikten sonra durumu değerlendirdi. Zarar vermemek için 2 kursiyer köpeğin bulunduğu alana girerek ekipmanlarla onu çıkarmayı başardı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, afetlerde hayvanların kurtarılması konusunda AFAD koordinasyonunda Türkiye'de ilk kez arama kurtarma ekiplerine eğitim verildiğini söyledi.

AFAD'ın afetlerde başarılı kurtarma operasyonlarına imza attığını hatırlatan Muhcı, "Depremlerde, sellerde ve çığlarda arama ve kurtarma personellerimiz vatandaşlarımızı kurtarırken, zaman zaman enkazda sıkışmış hayvanlara rast geliyoruz. Onlar için yapacağımız çalışmaları profesyonel hale getirmeyi hedefliyoruz. Eğitimin sonunda eğitmen statüsünü kazanıp illerine gittiklerinde kendi ekiplerine ve orada bulunan sivil toplum ve kamu kuruluşlarına hayvan arama ve kurtarmanın gerekleri ve esaslarıyla ilgili bilgiler aktaracaklar." dedi.

"Avrupa'da bile olmayan bir proje"
Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun da derneklerini 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminin ardından kurduklarını, bu zamana kadar doğal afetler ve yangın başta olmak üzere hayvanların kurtarılması için AFAD, İzmir İtfaiyesi gibi birçok kurumdan eğitimler aldıklarını söyledi.

Afetlerde birçok hayvanın zamanında müdahale edilemediği için yaşamını kaybettiğini dile getiren Altun, "Avrupa'da bile olmayan bir proje. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte bu projeye başladık. Vatandaşlarımız sokaklarda bilinçsiz olarak hayvan kurtarmaya çalışıyor. Afetlerde ve yangınlarda gördük. Maalesef bunlar hayvanların ölmesine veya ağır yaralar almasına neden oluyordu. Devlet eliyle olması ve profesyonel olması hayvanların hayatta kalmasına vesile olacak." diye konuştu.

Eğitime katılan Antalya İl Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanı Astsubay Mahir Akdemir de başlatılan eğitim programının çok faydalı olduğunu kaydetti.

Bundan sonra olası afetlerde yardım bekleyen hayvanlara daha bilinçli yaklaşacaklarını dile getiren Akdemir, "Hayvanları canlı olarak kurtarmak bizim içinde değerli." diye konuştu.

Polis Arama ve Kurtarma Timi'nde görevli Uygar Şipil de Türkiye'de birçok arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını, eğitim aldıktan sonra hayvanların kurtarılması konusunda meslektaşlarını eğiteceği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Hazırlanan projeye destek veren AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı da geçen yıl yaz ayında Marmaris'te çıkan yangında 14 gün boyunca bölgede kaldığını, özellikle hayvanların afet bölgesinde kurtarılması konusunda yaşanan sıkıntıları gözlediğini söyledi.

İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının çalışmaya tam destek verdiğini dile getiren Çankırı, şunları kaydetti:

"Bizim için insan ve hayvan olsun yaşayan ve nefes alan her türlü canlı çok önemlidir. Mecliste, hayvan hakları yasası çerçevesinde belediyelerimize vermiş olduğumuz teşviklerle hayvan rehabilitasyon merkezlerinin çok hızlı bir şekilde kurulması, hayvanlarımızın sahiplendirilmesi anlamında yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunları da çok iyi örnekleriyle belediyelerimiz anlamın da karşılaşıyoruz, yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisinin açılışını yapmış olduğu Beykoz Belediyesine ait Hayvan Barınma Merkezinin herkes tarafından ziyaret edilmesini isterim. Çok iyi bir örnek. Bütün belediyelerimize de örnek olacak bir yer."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rapora göre Çin, 2027'de Tayvan'a savaş açabilecek kapasiteye ulaşabilir07 Haziran 2022 Salı 12:31
  • Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine olası harekat açıklaması: Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır07 Haziran 2022 Salı 12:30
  • Kapıkule-Çerkezköy'de ilk ray kaynağı yarın yapılacak07 Haziran 2022 Salı 12:29
  • Türkiye, İtalya ve Mısır'dan Yunan'ı üzecek haber! Anlaşma üzerinde çalışılıyor07 Haziran 2022 Salı 12:26
  • Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi07 Haziran 2022 Salı 11:29
  • Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem07 Haziran 2022 Salı 11:29
  • Erbaş'tan Hindistan'da BJP mensubunun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretine tepki07 Haziran 2022 Salı 11:21
  • 5 ayda 112 bin dosya "uzlaşma" ile kapandı07 Haziran 2022 Salı 11:08
  • MSB: 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildi07 Haziran 2022 Salı 11:08
  • Milli İHA Anka'ya yeni yerli mühimmat07 Haziran 2022 Salı 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti