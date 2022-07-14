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Arao resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Flamengo'dan Brezilyalı orta saha Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Arao resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao’yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

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