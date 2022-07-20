  • BIST 2.525,20
  • Altın 963.963
  • Dolar 17.5837
  • Euro 17.9256
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen amca- yeğen toprağa verildi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şükrettin Y. (57) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Bahri Satık (58) ile yeğeni İsmail Satık (17), toprağa verildi.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen amca- yeğen toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Ebeköy'de meydana geldi. İddiaya göre Şükrettin Y., arazilerinden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan Bahri ve Osman Satık kardeşler ve çocuklarıyla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ruhsatsız tüfeğini alan Şükrettin Y., rast gele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Bahri Satık, İsmail Satık, Osman Satık ve Berat Satık, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bahri Satık ile yeğeni İsmail Satık yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Osman ve Berat Satık ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, Şükrettin Y.'yi suç aleti tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. 

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan Bahri Satık ve yeğeni İsmail Satık'ın cenazeleri bugün Ebeköy'de ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine, Bahri ve İsmail Satık'ın ailesinin yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Yenişehir ilçe Başkanı Arif Eren ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SORGULAMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, gözaltına alınan Şükrettin Y.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu devam ediyor. Şüphelinin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30
  • Motosiklet kazasında yaralanan ikizlerden Furkan, yaşam savaşını kaybetti20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30
  • İzmir'de orman yangını20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:32
  • 'Alev avcıları' sarıçam ormanlarında 7/24 nöbette20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:31
  • Silivri'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı19 Temmuz 2022 Salı 22:08
  • Otomobilin kapısına çarparak düşen bisiklet sürücüsü, kamyonetin altında kaldı19 Temmuz 2022 Salı 19:15
  • İş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı19 Temmuz 2022 Salı 18:18
  • Muğla'da orman yangını19 Temmuz 2022 Salı 17:19
  • Sivas'ta tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı19 Temmuz 2022 Salı 09:30
  • Antalya ve Muğla için yüksek sıcaklık uyarısı19 Temmuz 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti