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Arda Güler Ankaralı mı, Ankara’nın neresi? Ankara’da hasret giderdiği kadın polis neyi oluyor?

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in, Ankaragücü maçında sarılıp sohbet ettiği kadın polis merak konusu oldu. O görüntüler “Arda Güler Ankaralı mı, Ankara’nın neresi? Ankara’da hasret giderdiği kadın polis neyi oluyor?” sorularını akıllara getirdi.
Arda Güler Ankaralı mı, Ankara’nın neresi? Ankara’da hasret giderdiği kadın polis neyi oluyor?

Bu sezon içeride ve dışarıda çıktığı tüm karşılaşmalarda göz dolduran Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in, Ankara’da Ankaragücü maçında sarılıp sohbet ettiği kadın polis merak konusu oldu. O görüntüler “Arda Güler Ankaralı mı, Ankara’nın neresi? Ankara’da hasret giderdiği kadın polis neyi oluyor?” sorularını akıllara getirdi. 

arda-guler-genclerbirligi-yillari.jpg

Arda Güler, Ankaragücü deplasmanı için geldiği Ankara’da aile üyeleriyle hasret giderme fırsatı da buldu. 
Aile bireyleri diyoruz çünkü Arda Güler aslen Ankara’lı. Ankara’nın Altındağ ilçesinde doğup büyümüş, futbola Ankara takımlarından Gençlerbirliği’nde başlamış bir isim.

arda-guler-ankara-altindag-genclerbirligi.jpg

2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlayan Arda Güler’in pekçok yakını Ankara’da yaşıyor. Bunlardan biri de teyzesi. Arda Güler’in sözkonusu teyzesi İçişleri Bakanlığı’nda görev yapıyor; polis memuru. 

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Ankaragücü’nün Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta statta görev alan polislerden biri de Arda Güler’in teyzesiydi.
Arda statta karşılaştığı polis memuru teyzesi ile sarılıp bir süre sohbet etti; hasret giderdi. 

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FUTBOL KARİYERİ

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara Altındağ’da dünyaya gelen Arda Güler’in futbol kariyeri şöyle:
2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu. 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.


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