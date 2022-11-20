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Arda Güler, ilk milli maçına çıktı

A Milli Futbol Takımımızın Çekya ile karşılaştığı maçta, Arda Güler, ilk kez milli formayı giyindi.
Arda Güler, ilk milli maçına çıktı

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe formasını giyen milli oyuncu Arda Güler, bugün A Milli formayı ilk kez giyindi.

Doğukan Sinik yerine oyuna dahil oldu

A Milli Futbol Takımı’nın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Çekya ile karşılaştığı müsabakada görev alan genç yıldız adayı Arda, 67. dakikada Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik yerine oyuna dahil oldu.

Tribünlerden Arda'ya büyük destek

17 yaşındaki oyuncu, oyuna girmeden önce Gaziantep'te tribünler Arda Güler tezahüratlarıyla genç futbolcunun oyuna girmesini istediler. Alman Hoca Stefan Kuntz'un Arda'yı oyuna aldığı sırada ise tribünler genç ismi alkışladı.

Milli formayı giyen en genç 4. isim oldu

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler A Milli formayı en genç yaşta giyen 4. futbolcu oldu.

 

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