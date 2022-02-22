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Arda Güler'in 'ikibuçukluktan' Fenerbahçe'ye futbol hikayesi

Eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirmeye başladı.
Arda Güler'in 'ikibuçukluktan' Fenerbahçe'ye futbol hikayesi

Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirmeye başladı.

Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda Güler, haber-fotoğraf çalışmasında Anadolu Ajansı muhabirlerine ilk röportajını verdi. Top toplayıcı olarak yer aldığı A takım maçlarında yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlatan Arda Güler, futbolcu olmaya dair heyecanından bahsetti.

Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından "gecikme" fırçası yiyen "ikibuçukluklar" için, "golü ikibuçukluk attı", "asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı", "sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları" şeklinde yorumlar ve "Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor", "Maçın adamı top toplayıcı çocuk." başlıklı haberler yapılır.

"İkibuçukluk" tabirinin kullanılmasına ilişkin ise "Aldıkları 2,5 liralık yevmiye" nedeniyle diyen var, "Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı" ifadesini kullanan ya da "Maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için" yakıştırmaları yapanlar mevcut.

Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

Bu heyecanını AA'ya anlatan Arda, "Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı." dedi.

Futbolculardan forma istedi, alamadı
Yine Trabzonspor maçındaki anısını aktaran Arda, "Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım.' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi." diye konuşmuştu.

İdolleri Alex ve İrfan Can Kahveci
Arda Güler, idollerinin sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza ile şu anki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci olduğunu dile getirmişti.

"Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum." diyen genç oyuncu, şu anda 16 yaşında İrfan Can'la aynı formayı terletiyor.

Genç yıldız adayı, Gençlerbirliği'nin Beninli futbolcusu Stephane Sessegnon'a olan sevgisini de "Hep onu izliyorum. Kendisiyle tanışma mutluluğunu yaşadım ve ondan '10 numara' olabilmenin sırlarını öğrendim." ifadeleriyle anlatmıştı.

Gençlerbirliği altyapısından Ocak 2020'de Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk profesyonel maçlarına çıktı.

Sarı-lacivertli formayla toplamda 7 kez sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yaparak performansıyla göz doldurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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