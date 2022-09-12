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Arda Turan futbolu bıraktı

Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği eski milli futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.
Arda Turan futbolu bıraktı

Türk futbolunun son yıllarına damga vurmuş isimlerden biri olan Arda Turan, kariyerini noktaladığını açıkladı.

Arda Turan açıklamasında, "Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elini üstümden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verdi.

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi.

2011 yılında 13 milyon euroya Atletico Madrid'e giden Arda Turan, 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Arda Turan, 100 kez de A Milli Takım forması giydi.

Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Arda Turan, Atletico Madrid ile bir Avrupa Ligi ve bir La Liga şampiyonluğu gördü.

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico formasıyla final oynama başarısı gösterdi. Başarılı oyuncu, Barcelona ile de bir La Liga şampiyonluğu yaşadı. 

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