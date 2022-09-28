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Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

Ardahan'da merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde konutları hasar görenler ile artçılar nedeniyle evlerine giremeyenler gece çadırlar kaldı.
Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

Göle'de dün yaşanan deprem sonrası kentteki ilgili kurumların görevlileri vatandaşlara yardımcı olmak için başlattıkları çalışmaları sürdürdü.

Depremde Çullu, Esenyayla, Çükütaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) jandarma desteğinde 50 çadır kuruldu.

Artçı sarsıntılar sebebiyle evlerine giremeyip geceyi dışarıda geçirenler ile evleri hasar gören vatandaşlar halen bu çadırlarda kalıyor.

Türk Kızılayı görevlileri de köylerdeki depremzedelerin yiyecek ve içecek ihtiyacını mobil ikram aracından karşılıyor.

Depremden etkilenen alanlara gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara psikososyal destek veriyor.

Bazı vatandaşların da soğuk hava nedeniyle dışarıda kurdukları sobayla ısındıkları görüldü.

Çullu köyünde yaşayan İskender Kandıray, AA muhabirine, depremin ardından kendilerine çadır verildiğini söyleyerek, "Korkup geceyi çadırda geçirdik. Halen ailem çadırda kalıyor." dedi.

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