Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, il genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle merkez, Çıldır, Hanak ve Posof ilçelerinde bugün tüm okulları tatil ettiklerini belirterek, "Özellikle sabah saatlerinde kar ve tipi yeniden etkili olmaya başladı." dedi.

Bu ilçelerin yanı sıra yoğun kar ve tipinin etkisini gösterdiği Damal ilçesinde de bugün eğitime ara verildi.

Bu arada İl ve İlçe Özel İdare ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.