Arıcılara arı ve kovan desteği

Kahramankazan Belediyesi arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere yüzde 50 hibeyle arı ve kovan desteği vereceklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde kursiyerlere yüzde 50 hibe oranıyla verilecek arı ve kovanları dağıtılacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen Arıcılık Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verildiği törene katıldı. Kursiyerleri tebrik eden Oğuz, kendilerine sertifikalarını takdim etti. Oğuz ayrıca, kursu başarıyla tamamlayan 30 kursiyere eldiven, maske gibi arıcılık malzemelerinden oluşan bir set hediye etti. Kursiyerler de Başkan Oğuz’a ilgi ve hediyeleri için teşekkür etti.

Arı ve kovan müjdesi

Başkan Oğuz, Kahramankazan’ın arıcılık sektöründe hizmet veren önemli sayıda firma ve kuruluşa ev sahipliği yaptığı, Türkiye’deki ana arı üretiminin yüzde 65’inin de yine ilçelerinde yapıldığını belirterek, “Kahramankazan Türkiye’de arıcılığın başkenti. İlçemizde arıcılıkla ilgili pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bugün de bu anlamlı kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimizle beraberiz” dedi. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Oğuz, “İnşallah kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimiz de arıcılık alanında faaliyetlerde bulunacak. Bundan önce nasıl ki çiftçimize mazot desteği, fide desteği verdiysek, esnafımızın yanında olduysak. Burada da arıcılıkla ilgili üretime odaklanacak, arı üreticilerimize, bal üreticilerimize Kahramankazan belediyesi olarak yüzde 50 hibe oranıyla arı ve kovan desteği vereceğiz” diye konuştu. Oğuz yüzde 50 hibe destekli arı ve kovanların önümüzdeki günlerde kursiyerlere dağıtılacağını söyledi.

Kursiyerlerden katkı sözü

Kursiyerler de, Başkan Oğuz’un bu müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Kursiyerler, Kahramankazan’ın arıcılık alanındaki potansiyeline ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmak için çalışacaklarının sözünü verdi.