  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Arıcılara arı ve kovan desteği

Kahramankazan Belediyesi arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere yüzde 50 hibeyle arı ve kovan desteği vereceklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde kursiyerlere yüzde 50 hibe oranıyla verilecek arı ve kovanları dağıtılacak.
Arıcılara arı ve kovan desteği

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen Arıcılık Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verildiği törene katıldı. Kursiyerleri tebrik eden Oğuz, kendilerine sertifikalarını takdim etti. Oğuz ayrıca, kursu başarıyla tamamlayan 30 kursiyere eldiven, maske gibi arıcılık malzemelerinden oluşan bir set hediye etti. Kursiyerler de Başkan Oğuz’a ilgi ve hediyeleri için teşekkür etti. 

ariciligin-baskentinde-aricilara-yuzde-50-hibeli-ari-ve-kovan-destegi-(4).jpg

Arı ve kovan müjdesi
Başkan Oğuz, Kahramankazan’ın arıcılık sektöründe hizmet veren önemli sayıda firma ve kuruluşa ev sahipliği yaptığı, Türkiye’deki ana arı üretiminin yüzde 65’inin de yine ilçelerinde yapıldığını belirterek, “Kahramankazan Türkiye’de arıcılığın başkenti. İlçemizde arıcılıkla ilgili pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor. Bugün de bu anlamlı kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimizle beraberiz” dedi. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Oğuz, “İnşallah kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimiz de arıcılık alanında faaliyetlerde bulunacak. Bundan önce nasıl ki çiftçimize mazot desteği, fide desteği verdiysek, esnafımızın yanında olduysak. Burada da arıcılıkla ilgili üretime odaklanacak, arı üreticilerimize, bal üreticilerimize Kahramankazan belediyesi olarak yüzde 50 hibe oranıyla arı ve kovan desteği vereceğiz” diye konuştu. Oğuz yüzde 50 hibe destekli arı ve kovanların önümüzdeki günlerde kursiyerlere dağıtılacağını söyledi. 

ariciligin-baskentinde-aricilara-yuzde-50-hibeli-ari-ve-kovan-destegi-(5).jpg

Kursiyerlerden katkı sözü
Kursiyerler de, Başkan Oğuz’un bu müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Kursiyerler, Kahramankazan’ın arıcılık alanındaki potansiyeline ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmak için çalışacaklarının sözünü verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ'da 4034 metruk yıkıldı08 Ocak 2022 Cumartesi 00:27
  • Büyükşehir memurlarına yeni yıl müjdesi08 Ocak 2022 Cumartesi 00:25
  • Fiyat istikrarının sağlanması lazım08 Ocak 2022 Cumartesi 00:24
  • Pursaklar Belediyesi'nden moloz ve hafriyat uyarısı08 Ocak 2022 Cumartesi 00:24
  • Demirel baret taktı, şantiyede incelemelerde bulundu08 Ocak 2022 Cumartesi 00:23
  • KEÇİKOOP gelire dönüştürüyor08 Ocak 2022 Cumartesi 00:22
  • Ankara'da EGO şoförlüğü yapan Demir, topladığı yemeklerle 150 köpeğe bakıyor07 Ocak 2022 Cuma 09:08
  • Büyükşehir 2021 yılı kadın çalışmarı raporunu yayımladı07 Ocak 2022 Cuma 04:26
  • E-KPSS Hazırlık Kursu başladı07 Ocak 2022 Cuma 03:20
  • Kayaş Caddesi ışıl ışıl 07 Ocak 2022 Cuma 02:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti