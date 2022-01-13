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Arif Nihat Asya, vefatının 47'nci yıl dönümünde şiirleriyle anıldı

Bayrak Şairi Arif Nihat Asya, vefatının 47'nci yıl dönümünde Altındağ’da anıldı. Altındağlı gençler Arif Nihat Asya’yı şiirleriyle yad etti.
Arif Nihat Asya, vefatının 47'nci yıl dönümünde şiirleriyle anıldı

“Bayrak Şairi” olarak bilinen Arif Nihat Asya, Altındağ’da unutulmadı. Asya, vefatının 47’nci yıldönümünde, Altındağlı gençler tarafından rahmet ve minnetle anıldı. Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşi ve anma programına, Altındağlı gençler büyük ilgi gösterdi. Piri Reis Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Veysel Doğan gençlere, Arif Nihat Asya, hayatı, edebi değeri ve eserleri hakkında bilgiler verdi. Asya ayrıca, Ali Ersoy Kütüphanesi’nde “Ayın Yazarı” olarak da belirlendi. Altındağlı gençler 1 ay boyunca, Arif Nihat Asya’yı anacak ve onun eserlerini yakından tanıyacak. 

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VATAN SEVGİSİNİN EN ÖNEMLİ KALEMİ
Altındağlı gençlerin bayrak şairi Arif Nihat Asya’yı vefat yıldönümünde unutmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Vatan sevgisinin en önemli kalemlerinden biri olan Arif Nihat Asya, aynı zamanda yurdun farklı yerlerinde binlerce öğrenci yetiştiren bir eğitim neferidir. Tüm eserlerinde bu toprakların ruhu, aşkı ve heyecanını yansıtmıştır. Kendisi ayrıca, Cumhuriyet döneminin manevi mimarlarından biridir." dedi.

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