Özel Arı Okulları, Genç Kız Basketbol Takımının Ankara şampiyonluğunun ardından Yıldız Kız Basketbol Takımı ile de zirve gururu yaşadı. Okullar arası spor müsabakaları finalinde TED Kolejini yenen Arının Yıldız Kızları, Ankara şampiyonu oldu.

Bölgesel ve ulusal müsabakalarda uzun yıllardır başarıdan başarıya koşan Arılı yıldızlar, bu yıl Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen "Okullar Arası Yıldız Kız Basketbol Müsabakaları Finali”nde TED Ankara Koleji ile karşılaştı. Grup maçlarındaki başarısını finale taşıyan siyah-sarılılar, rakibini 66-40 skoruyla yenerek Ankara şampiyonluğu kupalarına bir yenisini daha ekledi. Arının Yıldız Erkek Basketbol Takımı ise "Okullar Arası Genç Erkek Basketbol Müsabakaları Finali”nden 4.lükle ayrıldı.

Ulusal Yarışta Yerlerini Aldılar

Final müsabakalarının ardından Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerine, Özel Arı Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı ise Türkiye grup elemelerine katılmaya hak kazandı.

“Bölgesel Başarımızı Ulusal Düzeye Taşımak İçin Çalışacağız”

Maçın ardından konuşan Özel Arı Okulları Spor Koordinatörü Tuncay Elkoca, “Genç kızlarımızın ardından yıldız kızlarımızla da bir şampiyonluk kupası daha almanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Arı’da başarı geleneğini sürdüren sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bölgesel başarılarımızı ulusal düzeye taşımak için daha çok çalışacağız” dedi. Elkoca ayrıca, “Okul sporlarına verdikleri katkılar ve sundukları geniş olanaklardan dolayı başta Kurucumuz Sıtkı Alp olmak üzere Genel Müdür Yardımcılarımız Dr. Seva Demiröz ve Seda Tarman’a; özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin sportif gelişimlerini destekleyen Çankaya Üniversitesi Spor Kulübünün yönetici ve antrenörlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.