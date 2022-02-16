  • BIST 2.038,16
  • Altın 805.06645
  • Dolar 13.5977
  • Euro 15.4543
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi

Tekirdağ'da, arkadan çarptığı kamyona sıkışarak yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü C.A., ağır yaralandı.
Arkadan çarptığı kamyona saplanan otomobil 65 metre sürüklendi

Kaza, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

C.A. yönetimindeki 34 VE 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan F.G.'nin kullandığı 22 RN 763 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyona saplanan otomobil yaklaşık 65 metre sürüklenirken, araçta sıkışan sürücü C.A., ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden çıkarılan C.A., kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP bulundu16 Şubat 2022 Çarşamba 09:02
  • Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi16 Şubat 2022 Çarşamba 09:01
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi16 Şubat 2022 Çarşamba 08:58
  • Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti16 Şubat 2022 Çarşamba 08:57
  • Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti15 Şubat 2022 Salı 19:25
  • TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı15 Şubat 2022 Salı 18:16
  • BAE'ye ait Fly Dubai martta Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına başlıyor15 Şubat 2022 Salı 16:42
  • Hamile eşini uçurumdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet15 Şubat 2022 Salı 16:26
  • Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret15 Şubat 2022 Salı 16:05
  • Babasını öldürdükten sonra dışarıya çıplak çıkarak donmayı beklemiş15 Şubat 2022 Salı 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti