Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti

TOKAT'ın Niksar ilçesinde Onur Temur (22), elinde av tüfeği ile gittiği dükkanda tartıştığı arkadaşı Çağlar Korkmaz'ı (21) öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Niksar ilçe merkezindeki Fatih Mahallesinde yaşandı. Onur Temur yanına av tüfeğini alarak arkadaşı Çağlar Korkmaz'ın oto yıkama dükkanına gitti. Temur, yaşanan tartışmanın ardından arkadaşı Korkmaz'a av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği korkmaz kanlar içinde yere yığılırken Temur, daha sonra işyeri karşısında bir dükkanın önünde geldi. Görgü şahitlerin ifadesine göre kısa süre çevresine bakan Temur, ardından av tüfeğiyle intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Onur Temur ve Çağlar Korkmaz'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Temur ve Korkmaz'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.